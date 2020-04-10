Стивенсон: Ломаченко стареет и замедляется

Чемпион WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон (13-0, 7 КО) готов подраться с Ломаченко и уверен в своем превосходстве.

"Это самый важный для меня бой. Я говорил это еще тогда, когда мой рекорд был 2-0, еще после спаррингов с Ломаченко. Если после встречи с Лопесом он сделает, что говорил, то есть вернется в полулёгкий вес, то я буду первым, кто его побьет.

Никакого неуважения, но я считаю, что Ломаченко стареет, замедляется на ногах, а у меня – искусность, скорость рук и ударная мощь.

У меня такой же уровень боксерского интеллекта, как у него. Нет ничего, чего я не могу сделать. Стилистически я идеальный кандидат, чтобы побить Ломаченко", - сказал Стивенсон.

Ранее американец Райан Гарсия заявил, что знает, как побить Василия Ломаченко.