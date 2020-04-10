Майк Тайсон: Уайлдер не сможет победить Фьюри, если не признает, что облажался

Бывший чемпион мира Майк Тайсон считает, что перед третьим боем против Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Деонтею Уайлдеру (42-1-1, 41 КО) нужно переосмыслить некоторые вещи.

"Мы должны уметь признавать наши ошибки, вставать и говорить: "Эй, я облажался, лучший боец победил".

Мы не можем позволить нашим эго уничтожить нас. Никто не был больше поглощен им, чем я. Мы всегда ищем оправдания, когда проигрываем, и говорим: "Я не мог проиграть, это должно быть ошибка, меня обманули". Нужно смотреть на поражения, как на форму образования.

Не знаю, побьет ли Уайлдер Фьюри в третьем бою. Чтобы это сделать, нужно победить себя в жизни. Он сам – самый серьезный оппонент для себя. У него не будет шансов устоять в бою с Фьюри, если он не пересилит себя", – сказал Тайсон.