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В Сальвадоре боксер погиб в результате вооружённого нападения

Бокс
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Ему было 22 года

В Сальвадоре боксер погиб в результате вооружённого нападения
Новина українською

Сальвадорский боксёр Алексис Навидад погиб в результате вооружённого нападения, сообщает Essentially Sports.

Это произошло в столице Сальвадора Сан-Себастьяне, рядом с домом 22-летнего спортсмена. Навидад скончался в больнице от полученных огнестрельных ранений. Ещё два человека были ранены.

По словам президента Национального института спорта Ямила Букеле, погибший не был связан с какой-либо преступной деятельностью, он занимался боксом с 14-летнего возраста.

На профессиональном уровне Алексис Навидад провёл один поединок, победив в 2017 году своего соотечественника Антонио Галеано.

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В статье: Бокс
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