Дэвид Хэй: Не думаю, что Уайлдер тот парень, который может отойти в сторону

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Дэвид Хэй поделился мыслями по поводу дальнейшего будущего американского супертяжа Деонтея Уайлдера (42-1-1; 41 КО). Его слова цитирует SkySports:

"Не думаю, что Уайлдер такой парень, который может отойти в сторону. Он уверен, что не показал лучшего себя, верит, что может дать зрителям больше - мне это нравится. Мне нравится, что он хочет сделать этот бой снова. Уверен, что у него большое сердце. Я уверен, что он очень горд. Всегда хочет отдавать всего себя. Он не чувствует, что сделал это в последнем бою.

Возможно, он оглядывался назад и думал: "Что за хрень я делал?" Но у него есть возможность исправить прошлое. Мне нравятся боксеры, готовые снова вернуться в ринг, чтобы устранить сомнения в них.

В том же ключе действовал Джошуа, который мог бы получить бой проще, или даже парочку, пока не встретился бы с Энди Руисом в реванше. Нет, он хотел этот бой. Он отчаянно пытался достать его, потому что знал всем сердцем, что не оправдал ожиданий, и смог это доказать.

Я понимаю, что чувствуют бойцы, когда проигрывают. Уверен, что если Фьюри проигрывает Уайлдеру, он тоже захочет вернуться и все исправить", - сказал Хэй.

Напомним, что ранее Майк Тайсон высказался о перспективах Уайлдера в следующем поединке с Фьюри.