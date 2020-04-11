Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александр Усик поддержал челлендж Виталия Кличко. Фото
Украинец призвал "Хватит шастать"
Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) поддержал челендж городского головы Киева, экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Виталия Кличко. Соответствующее фото украинец разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Дэвид Хэй рассказал о перспективах американца Деонтея Уайлдера.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...