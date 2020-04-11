Реджис Прогрейс: Лучший представитель легкого веса для меня сейчас - это Ломаченко

Американский боксер полусреднего веса Реджис Прогрейс (24-1, 20 КО) поделился мыслями на счет представителей легкого веса и прокомментировал результат предстоящего боя между украинским чемпионом мира по версиям WBC, WBO и WBA Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпионом по версии IBF, мексиканцем Теофимо Лопесом ( 15-0, 12 КО). Его слова цитирует AB BoxingNews:

"Лучший легковес мира для меня прямо сейчас - Ломаченко. Я считаю, у Теофимо есть шанс, потому что он быстрый, сильный, мощный и очень-очень взрывной. Я уверен, что у него хорошие шансы. Не могу сказать, что это бой 50 на 50, я больше склоняюсь к победе Ломаченко.

Когда Лопес дрался с Ричардом Комми, я думал, это будет тяжелый бой, но он нокаутировал Комми, а Комми тот еще ублюдок. У многих бойцов крутые рекорды и т.п., но когда ты становишься чемпионом, когда бьешься с настоящими оппонентами, тогда люди видят, что ты из себя представляешь.

Как по мне, многие не проходили подобный тест. Поединок против Комми был большим тестом для Теофимо. Он определенно готов к Ломаченко", - сказал он.

Напомним, что ранее Александр Усик поддержал челлендж Виталия Кличко.