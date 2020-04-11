Фрэнк Уоррен: Все, что делает Тайсон Фьюри превращается в золото, даже когда он сидит дома

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Фрэнк Уоррен рассказал о будущем своего подопечного и о его возможном возвращении в WWE. Его слова цитирует The Scottish Sun:

"Я разговаривал с Тайсоном пару дней назад - он сказал, что великий шотландский парень вызвал его на бой, и заполучит его, когда захочет. Прямо сейчас это журавль в небе, ведь мир на замке. WWE сейчас снимают их шоу в тренировочном центре во Флориде, там нет фанатов из-за коронавируса, но Тайсон хочет поехать туда, хотя не думаю, что это возможно.

Я уверен, что Тайсон заинтересован в этом, он был успешен в прошлый раз и ему хорошо заплатили. Все, что он делает сейчас, превращается в золото, даже если он занимается спортом дома со своей женой и детьми.

Убежден, что будь то Дрю Макинтайр, Деонтей Уайлдер - любой должен волноваться о возвращении Тайсона" - сказал он.

Напомним, что ранее Александр Усик поддержал челлендж Виталия Кличко.