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Промоутер Усика: Они смотрят на бой с Чисорой как на шаг ко встрече с Джошуа

Бокс
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Промоутер Усика: Они смотрят на бой с Чисорой как на шаг ко встрече с Джошуа
UA-Футбол
Новина українською

Промоутер украинского супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) Эдди Херн рассказал, как видит будущее своего подопечного. Его слова цитирует SkySports:

"Они рассматривают бой с Чисорой, как на шаг ко встрече с Энтони Джошуа. У Усика нет ни малейшего страха, но сейчас он входит в совершенно другой мир. Это не тяжелый дивизион, где у него были невероятные движения ног, это супертяжи, где нужна сила, мощь, мышцы. Если у него этого не найдется, то он может остановиться на ком-то вроде Чисоры. Что, я думаю, может подействовать против Чисоры - это движения, работа ног. Не ударная сила, не мощь.

Может быть, суммарно все удары, которые будут нанесены во время боя и нанесут вреда Чисоре. Просто Усик очень точный, его передвижения фантастические, он также отлично выбирает, куда наносить удары" - сказал Херн.

Напомним, что ранее Александр Усик поддержал челлендж Виталия Кличко.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Херн
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