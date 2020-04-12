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Теофимо Лопес: Меня можно будет вынести только на носилках, я не могу дождаться боя
Мексиканец рвется в бой
Мексиканский чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) рассказал, что уже не дождется боя с украинским чемпионом по версиям WBC, WBO и WBA Василием Ломаченко (14-1, 10 КО). Его слова цитирует BoxingNews24:
"Не могу дождаться боя с Ломаченко. Он медленно стартует. Василию нравится шаг за шагом изматывать соперников легкими ударами. Ты даже их не замечаешь, но потом они превращаются в мощные выстрелы. Это заставляет всех соперников Ломаченко сдаваться.
Все сдаются Ломаченко на табуретке, ведь у них нет яиц, чтобы встать и сражаться. Меня можно будет вынести только на носилках. Я не из тех боксеров, которые складывают оружие. Я ломал руку в первом раунде, получал рассечение во втором и травмировал крестообразную связку во время боя. Что вы еще хотите от бойца, который никогда не сдается и не ищет оправданий?
Люди не знают, как это - быть на ринге и чувствовать удары соперника, когда у тебя сломана рука" - сказал Лопес.
Напомним, что ранее Реджис Прогрейс назвал лучшего бойца легкого веса.
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