Отец Тайсона Фьюри может сойтись в поединке с известным бодибилдером

Отец чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Джон Фьюри заявил, что готов выйти в ринг против 56-летнего бодибилдера Микки Тео после того, как он рассказывал, что находится в лучшей форме, чем Фьюри старший. Слова отца чемпиона цитирует mirror.co.uk:

"Позволь мне кое-что сказать, приятель, ты нарываешься на Джона Фьюри, приятель, а я лучший 50-летний мужчина в мире. И я буду стоять на своем.

Я буду драться с тобой на ринге, где ты можешь забыть об одном, приятель. Я в свое время дрался с бойцами мирового уровня. Позволь мне сказать тебе, мой старый приятель, я буду драться с тобой по-цыгански.

Я никогда в моей жизни не отказывался от вызовов, мой друг. Ты упомянул мое имя, и теперь ты должен драться" - сказал Джон.

Напомним, что ранее промоутер Тайсона рассказал о планах своего подопечного.