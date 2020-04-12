Шон Портер о бое с Кроуфордом: Переговоры по поводу поединка еще не начаты

Экс-чемпион мира в полусреднем весе, американец Шон Портер (34-3-1, 17 КО) рассказал об организации возможного поединка против чемпиона мира по версии WBO Теренса Кроуфорда (36-0, 27 КО). Его слова цитирует BoxingNews 24:

"После карантина мы с Кроуфордом можем устроить большой поединок. Я не знаю, способен ли Теренс организовать такой же масштабный ивент с другим бойцом, но мы с ним можем это сделать.

Переговоры по этому поводу еще не начаты, но наш бой еще можно устроить. Я никогда не представлял, что могу подраться с Кроуфордом. Но он поднялся в полусредний вес, и я подумал: "Вау, я могу организовать поединок с этим парнем".

Я думаю, что ни для кого не секрет, что два или три года назад у нас был разговор. Из серии: давайте как-то соберемся, поговорим и посмотрим, захотим ли мы сделать этот бой.

Пока мы не разговаривали с Кроуфордом, но после этого карантина в спорте, боксе и бизнесе должно произойти что-то большое. Если я не договорюсь с Теренсом, тогда проведу большой ивент с кем-то другим", - сказал Портер.

Напомним, что ранее сообщалось о возможном поединке отца Тайсона Фьюри.