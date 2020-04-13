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У Мейвезера назвали единственное препятствие бою с Ломаченко

Бокс
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Мейвезер против Ломаченко – насколько это реально?

У Мейвезера назвали единственное препятствие бою с Ломаченко
Новина українською

Дядя Флойда Мейвезера Джефф высказался о возможности организации боя с чемпионом WBA, WBO и IBF Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

"Конечно, сложно будет устроить бой с Ломаченко, потому что вряд ли Флойд сможет когда-нибудь уложиться в рамки веса украинца.

Это единственная проблема, из-за которой Флойд не сможет подраться с Ломаченко. Ну, если Ломаченко вдруг поднимется в весе, то тогда уже посмотрим, но я не думаю, что это произойдет.

Я думаю, что дни, когда Флойд боксировал с бойцами высочайшего уровня, уже позади, и сам Флойд тоже понимает это", - сказал Джефф Мейвезер для YouTube-канала The Mayweather Channel.

Ранее российский боксер поставил Ломаченко выше Мейвезера.

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В статье: Василий Ломаченко Флойд Мейвезер
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Источник:
Fightnews.info
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