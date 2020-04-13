  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. В России заявили, что Гассиев в реванше "переедет" Усика
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В России заявили, что Гассиев в реванше "переедет" Усика

Бокс
(1 голосов)

Подобные слова мы слышали уже не раз.

В России заявили, что Гассиев в реванше "переедет" Усика
Новина українською

Александр Усик и Мурат Гассиев впервые встретились летом 2018 года в Москве в финале Суперсерии – украинец побил россиянин с разгромным счетом на судейских записках и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

"Реванш будет, и я уверен, что Мурат «переедет» своего оппонента. В первом бою были объективные причины, но я ни в коем случае не умаляю заслуг Александра.

Усик – хороший боксер, но Мурат его «переедет» в реванше. При хорошем состоянии Гассиева, поверьте, результат будет иным. Просто посмотрите, например, как Артур Бетербиев спокойно смял Александра Гвоздика", - говорит генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Усик готов провести реванш с Гассиевым.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Мурат Гассиев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...