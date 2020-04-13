В России заявили, что Гассиев в реванше "переедет" Усика

Александр Усик и Мурат Гассиев впервые встретились летом 2018 года в Москве в финале Суперсерии – украинец побил россиянин с разгромным счетом на судейских записках и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

"Реванш будет, и я уверен, что Мурат «переедет» своего оппонента. В первом бою были объективные причины, но я ни в коем случае не умаляю заслуг Александра.

Усик – хороший боксер, но Мурат его «переедет» в реванше. При хорошем состоянии Гассиева, поверьте, результат будет иным. Просто посмотрите, например, как Артур Бетербиев спокойно смял Александра Гвоздика", - говорит генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Усик готов провести реванш с Гассиевым.