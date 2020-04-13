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Лопес рассказал, с кем будет драться после Ломаченко

Бокс
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Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) озвучил имена следующих соперников.

Лопес рассказал, с кем будет драться после Ломаченко
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С Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) Лопес должен был встретиться 30 мая, однако из-за пандемии коронавируса бой двух чемпионов мира в легком весе был отложен на неопределенный срок.

По словам Лопеса, в его поле зрения входят Дэвин Хэйни, Жервонта Дэвис, Райан Гарсия и другие.

"Эти бои состоятся. Вопрос в том, захотят ли этого они. Все будет зависеть от их желания. В одиночку я бессилен, для этого танца нужно согласие партнера. Мне без разницы, кто это будет: Дэвис, Хэйни или Гарсиа. В конце концов я подерусь со всеми и побью каждого из них.

После боя с Ломаченко я либо поднимусь в следующий вес, чтобы драться с Джошем Тейлором или Хосе Рамиресом, или встречусь с кем-то из троицы Хэйни-Гарсиа-Дэвис. И это еще не весь список: я могу драться и с Люком Кэмпбеллом, и с Хорхе Линаресом. Вариантов у меня хоть отбавляй", - говорит американец.

Ранее Теофимо Лопес не исключил, что бой с Ломаченко не состоится.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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Источник:
Vringe.com
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