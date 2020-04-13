Диллиан Уайт: Пулев - мертвяк и кабачок

Британский тяжеловес Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) недоволен тем, что его соотечественник Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) проведет следующий поединок с болгарином Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО).

"Джошуа говорит, что хочет со мной драться, но это только пустая болтовня. Энтони должен был драться со мной, а не с Пулевым.

Бой Джошуа – Пулев — это же какой-то мертвяк, дохлый номер. Пулев и вовсе какой-то кабачок, получеловек-полуовощ. Причем он еще и далеко не первой свежести — уже совсем старый. Представьте себе, этот чувак даже в свои лучшие годы был не очень, так сказать, не фонтан.

А что теперь? Да, у него отличный джеб. Но в его арсенале больше ничего нет. В свое время я был готов с ним драться, но они хотели организовать бой только в Болгарии", – сказал Уайт.