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Сауль Альварес не будет выступать на Олимпийских играх

Бокс
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Боксер не хочет лишать мечты молодых спортсменов

Сауль Альварес не будет выступать на Олимпийских играх
Новина українською

Чемпион WBA в среднем весе Сауль Альварес заявил, что не заинтересован в выступлении на Олимпийских играх в Токио.

"Если бы я хотел принять участие в Олимпийских играх – не перешел бы в профессионалы, не стал бы чемпионом мира и не достиг бы вершин в этом виде спорта. Однако, благодаря Богу, я добился всего этого.

Не забывайте, что для многих спортсменов золото Олимпийских игр — мечта. Это их цель.

Я не могу украсть мечту у молодых спортсменов. Как минимум по той причине, что это было бы нечестно", – сказал Канело.

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В статье: Сауль Альварес
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