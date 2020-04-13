Сауль Альварес не будет выступать на Олимпийских играх

Чемпион WBA в среднем весе Сауль Альварес заявил, что не заинтересован в выступлении на Олимпийских играх в Токио.

"Если бы я хотел принять участие в Олимпийских играх – не перешел бы в профессионалы, не стал бы чемпионом мира и не достиг бы вершин в этом виде спорта. Однако, благодаря Богу, я добился всего этого.

Не забывайте, что для многих спортсменов золото Олимпийских игр — мечта. Это их цель.

Я не могу украсть мечту у молодых спортсменов. Как минимум по той причине, что это было бы нечестно", – сказал Канело.