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Мать Адониса Стивенсона подала в суд на бывшую жену боксера

Бокс
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Она сняла с его счета 891 тысячу долларов

Мать Адониса Стивенсона подала в суд на бывшую жену боксера
Новина українською

Мать бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Адониса Стивенсона подала судебный иск против бывшей жены боксера Симоны Год.

В иске утверждается, что она сняла 891 тысячу долларов без согласия боксера. Стивенсон и Год расстались в конце прошлого года.

Последний бой Стивенсон провел 1 декабря 2018 года, проиграв нокаутом бывшему чемпиону мира в полутяжелом весе Александру Гвоздику.

В раздевалке Адонис почувствовал себя плохо и был в срочном порядке госпитализирован. У канадца произошло кровоизлияние в мозг. После операции Стивенсон несколько недель находился в искусственной коме, после чего пошел на поправку.

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В статье: Адонис Стивенсон
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