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Потенциальный соперник Ломаченко хочет встретиться с Пакьяо

Бокс
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Об этом он рассказал в интервью

Потенциальный соперник Ломаченко хочет встретиться с Пакьяо
Новина українською

Американский боксер мексиканского происхождения Майки Гарсия (40-1, 30 КО) хочет поединок против чемпиона WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо (67-7-2, 39 КО).

"Меня очень привлекает возможность проведения поединка с Мэнни. Я думаю, что стили делают бои. Он не так высок, не долговязый, как Эррол Спенс – это все упрощает.

Спенс – высокий, он эффективно использовал свой размах рук и рост. К тому же, левша, это всегда все усложняет. Мэнни тоже левша, но поменьше в размерах, пониже в росте и с меньшим размахом рук, по сравнению с другими полусредневесами.

Я считаю, что Пакьяо наиболее подходящий для занимательного боя со мной – мне все подходит", – сказал Гарсия.

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В статье: Мэнни Пакьяо Майки Гарсия
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