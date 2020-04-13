Потенциальный соперник Ломаченко хочет встретиться с Пакьяо

Американский боксер мексиканского происхождения Майки Гарсия (40-1, 30 КО) хочет поединок против чемпиона WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо (67-7-2, 39 КО).

"Меня очень привлекает возможность проведения поединка с Мэнни. Я думаю, что стили делают бои. Он не так высок, не долговязый, как Эррол Спенс – это все упрощает.

Спенс – высокий, он эффективно использовал свой размах рук и рост. К тому же, левша, это всегда все усложняет. Мэнни тоже левша, но поменьше в размерах, пониже в росте и с меньшим размахом рук, по сравнению с другими полусредневесами.

Я считаю, что Пакьяо наиболее подходящий для занимательного боя со мной – мне все подходит", – сказал Гарсия.