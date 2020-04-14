Дядя Мейвезера: Даю Лопесу большой шанс на победу над Ломаченко

Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопес (15-0, 13 КО) должны были провести бой 30 мая, но из-за пандемии коронавируса поединок отложен не неопределенный срок.

"Сейчас Теофимо набрал самый большой ход. Он выполняет то, что говорит ему отец. Его отец сейчас как пророк. Теофимо очень симпатичный парень. Если бой с Ломаченко организуют, я даю Теофимо большой шанс на победу.

Он хороший панчер. У него хорошая скорость рук. Он должен немного боксировать с Ломаченко, заставить его идти вперед, потому что если он будет преследовать Ломаченко – это будет для него тяжелая ночь", - отметил Джефф Мейвезер.

Ранее родственник Флойда Мейвезера рассказал, что мешает организовать бой с Ломаченко.