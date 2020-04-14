Усик может провести бой в Киеве

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк не исключил, что в обозримом будущем Александр Усик (17-0, 13 КО) снова отбоксирует перед домашней публикой.

"Мы об этом очень серьезно думаем, чтобы провести бой Усика на «Олимпийском». Для того, чтобы продать арену, то соперник Усика, конечно, не должен выезжать на коляске. Шучу. Это должен быть бой за пояс чемпиона мира. Это должен быть серьезный соперник", - сказал Красюк.

Александр Усик ориентировочно в июле в Лондоне проведет бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Дата проведения поединка зависит от пандемии коронавируса.