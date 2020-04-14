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Усик может провести бой в Киеве

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Александр не дрался в Украине с декабря 2015 года.

Усик может провести бой в Киеве
Новина українською

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк не исключил, что в обозримом будущем Александр Усик (17-0, 13 КО) снова отбоксирует перед домашней публикой.

"Мы об этом очень серьезно думаем, чтобы провести бой Усика на «Олимпийском». Для того, чтобы продать арену, то соперник Усика, конечно, не должен выезжать на коляске. Шучу. Это должен быть бой за пояс чемпиона мира. Это должен быть серьезный соперник", - сказал Красюк.

K2 Promotions Ukraine рассматривает вариант проведения боя Усика на «Олимпийском» ???? . @alex.krassyuk , генеральный директор промоутерской компании @k2promotionsukraine , в прямом эфире Instagram @ukraineboxing рассказал о планах организации боя Александра Усика (17-0, 13 КО) в Киеве на @olympic.nsc ???? . «Мы об этом очень серьезно думаем, чтобы провести бой Усика на «Олимпийском». Для того, чтобы продать арену, то соперник Усика, конечно, не должен выезжать на коляске (шучу). Это должен быть бой за пояс чемпиона мира. Это должен быть серьезный соперник». . #бокс2020 #украинскийбокс #красюк #усик #лакипанчнет #boxing2020 #ukrainianboxing #krassyuk #usyk #luckypunchnet

Публикация от Luckypunch: ЕЩЕ БОЛЬШЕ БОКСА???? (@luckypunchnet)

Александр Усик ориентировочно в июле в Лондоне проведет бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Дата проведения поединка зависит от пандемии коронавируса.

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В статье: Александр Усик Александр Красюк
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