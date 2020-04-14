Хижняк может подписать контракт K2 Promotions

Александр Хижняк к 24 годам на любительском ринге по разу выиграл чемпионат мира, чемпионат Европы и Европейские игры.

"Хижняк хочет стать чемпионом мира среди профессионалов, а у нас есть возможность это организовать.

Он классный и перспективный боксер. Нам хотелось бы с ним поработать. Судя по его словам, ему также хотелось бы работать с нами", - говорит генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк.

Хижняк в марте из-за пандемии коронавируса на турнире в Лондоне не успел завоевать лицензию на Олимпийские игры 2021 года в Токио.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Усик готов провести реванш с Гассиевым.