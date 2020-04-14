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Хижняк может подписать контракт K2 Promotions

Бокс
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Титулованный любитель задумался о переходе на новый уровень.

Хижняк может подписать контракт K2 Promotions
Новина українською

Александр Хижняк к 24 годам на любительском ринге по разу выиграл чемпионат мира, чемпионат Европы и Европейские игры.

"Хижняк хочет стать чемпионом мира среди профессионалов, а у нас есть возможность это организовать.

Он классный и перспективный боксер. Нам хотелось бы с ним поработать. Судя по его словам, ему также хотелось бы работать с нами", - говорит генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк.

Хижняк в марте из-за пандемии коронавируса на турнире в Лондоне не успел завоевать лицензию на Олимпийские игры 2021 года в Токио.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Усик готов провести реванш с Гассиевым.

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В статье: Александр Хижняк Бокс
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Источник:
Ukraine Boxing
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