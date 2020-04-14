Теофимо Лопес: Слова Ломаченко мотивируют меня надрать ему задницу

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес упрекнул экспертов в недооценке в бою против чемпиона WBA и WBO в легком дивизионе Василия Ломаченко.

"Ломаченко сказал, что у меня его пояс? Он смешной чувак. Этот парень очень забавный. Честно говоря, он многое поймет, когда настанет день нашего боя. Многие люди недооценивают меня, потому что я молод.

Они не думают, что у меня есть хороший IQ, но Ломаченко почувствует это, когда мы окажемся в ринге.

Мне нравится, что Ломаченко говорит обо мне такие вещи. Это только мотивирует меня надрать его задницу", – сказал Лопес.