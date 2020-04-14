  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Гассиев: Надеюсь на реванш с Усиком
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гассиев: Надеюсь на реванш с Усиком

Бокс
(1 голосов)

Мурат хочет отомстить Александру

Гассиев: Надеюсь на реванш с Усиком
Новина українською

Российский боксер Мурат Гассиев (26-1, 19 КО) надеется получить реванш против украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) в супертяжелом весе.

"Надеюсь, что реванш состоится в супертяжелом весе и все станет на свои места. Как и должно было быть.

Бой с Усиком не вспоминаю, у меня сейчас другие мысли в голове. Сейчас самоизоляция, занимаюсь волонтерством. Вот когда буду тренироваться, тогда будем думать. Работа над ошибками уже проведена, и я таких ошибок больше не повторю", – сказал Гассиев.

Напомним, что в финале WBSS Александр Усик победил Мурата Гассиева единогласным решением, став абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Мурат Гассиев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ua.tribuna
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...