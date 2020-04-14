Гассиев: Надеюсь на реванш с Усиком

Российский боксер Мурат Гассиев (26-1, 19 КО) надеется получить реванш против украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) в супертяжелом весе.

"Надеюсь, что реванш состоится в супертяжелом весе и все станет на свои места. Как и должно было быть.

Бой с Усиком не вспоминаю, у меня сейчас другие мысли в голове. Сейчас самоизоляция, занимаюсь волонтерством. Вот когда буду тренироваться, тогда будем думать. Работа над ошибками уже проведена, и я таких ошибок больше не повторю", – сказал Гассиев.

Напомним, что в финале WBSS Александр Усик победил Мурата Гассиева единогласным решением, став абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.