Красюк: Реванш Усика и Гассиева не актуален

В последнее время со стороны России вновь начались разговоры о проведении реванша между Александром Усиком (17-0, 13 КО) и Муратом Гассиевым (26-1, 19 КО). Первый бой в июле 2018 года в финале Суперсерии закончился безоговорочной победой боксера из Украины.

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк не считает, что боксу нужен второй бой между Усиком и Гассиевым.

"Реванш актуален тогда, когда остались вопросы. Здесь такого нет».

Если Гассиев хочет продолжать, ему нужно выходить в ринг. У него затянулась пауза, ему нужно возвращаться плавно. Если пауза связана со здоровьем, то нужно принять решение, стоит ли игра свеч", - отметил промоутер.

С момента боя в Москве Усик успел досрочно разобраться с Тони Беллью и Чаззом Уизерспуном, а Гассиев с лета 2018 года из-за проблем со здоровьем не провел ни одного боя.