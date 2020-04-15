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Деревянченко заинтересован в боях с Альваресом, Головкиным и Чарло

Бокс
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Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) ищет большой вызов.

Деревянченко заинтересован в боях с Альваресом, Головкиным и Чарло
Новина українською

Деревянченко в октябре 2019 года в Нью-Йорке в близком бою проиграл Геннадию Головкину за вакантный титул IBF в среднем весе.

"Я рад, что фанатам так понравился бой с Головкиным. Это был отличный поединок, и для меня была честь принимать участие в нем.

Я действительно чувствовал, что показал миру уровень, и я верю, что все еще становлюсь лучше. Хочу показать это на ринге.

Все еще верю, что 2020 год будет для меня хорошим. Хотел бы провести реванш с Головкиным или бои с Альваресом и Чарло.

Это тот уровень поединков, в которых я хочу участвовать, поскольку я сосредоточен на том, чтобы стать чемпионом мира в среднем весе", - цитирует Деревянченко BoxingScene.

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В статье: Сергей Деревянченко Геннадий Головкин Сауль Альварес
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