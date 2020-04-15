Усик сумасшедшим апперкотом отправил Фьюри в нокаут. ВИДЕО

Пользовать YouTube в игре «Fight Night Champion» решил выяснить, кто сильнее – чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри или дебютант хэвивейта Александр Усик.

Бой продлился три раунда с очень неожиданной развязкой. На последних секундах поединка Усик насадил голову Фьюри на идеальный апперкот – британец встать на ноги после глубокого нокаута не смог.

Такой сценарий имеет право на жизнь, ведь Фьюри за карьеру несколько раз побывал в нокдауне, причем Тайсона отправлял на настил ринга не только мощный Деонтей Уайлдер, но и «малыш» Стив Каннингем.