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Усик сумасшедшим апперкотом отправил Фьюри в нокаут. ВИДЕО

Бокс
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Правда, ничего общего с реальностью этот бой не имеет.

Усик сумасшедшим апперкотом отправил Фьюри в нокаут. ВИДЕО
Новина українською

Пользовать YouTube в игре «Fight Night Champion» решил выяснить, кто сильнее – чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри или дебютант хэвивейта Александр Усик.

Бой продлился три раунда с очень неожиданной развязкой. На последних секундах поединка Усик насадил голову Фьюри на идеальный апперкот – британец встать на ноги после глубокого нокаута не смог.

Такой сценарий имеет право на жизнь, ведь Фьюри за карьеру несколько раз побывал в нокдауне, причем Тайсона отправлял на настил ринга не только мощный Деонтей Уайлдер, но и «малыш» Стив Каннингем.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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