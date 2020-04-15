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Арум анонсировал бой Пакьяо и Кроуфорда

Бокс
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Неужели громкий мегафайт все же состоится?

Арум анонсировал бой Пакьяо и Кроуфорда
Новина українською

Босс промоутерской компании Top Rank Боб Арум хочет свести в ринге легендарного Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) и Теренса Кроуфорда (36-0, 27 КО).

"Кроуфорд реально может вскоре встретиться с Пакьяо. Мы над этим работаем. Да, было бы проще, если бы некоторые страны озвучили свой интерес к тому, чтобы принять эту схватку на своей территории и предложили за это хорошие деньги. Иначе не получится – такова сейчас ситуация.

Кто готов заплатить за это? Смотрите, я считаю, что в США давно пора снизить цену платных трансляций. За 80 долларов вы не получаете нормальное количество просмотров, ведь это слишком дорого. Мы должны снизить цену на PPV – тогда сможем зарабатывать больше. В таком случае, уверен, Пакьяо захочет драться с Кроуфордом, а Кроуфорд – с Пакьяо", - сказал промоутер-ветеран.

Мэнни Пакьяо в последнем бою в июле 2019 года побил Кита Турмана, а Теренс Кроуфорд в конце того же года досрочно разобрался с Эгидиюсом Каваляускасом.

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В статье: Мэнни Пакьяо Боб Арум Теренс Кроуфорд
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Источник:
Vringe.com
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