Арум анонсировал бой Пакьяо и Кроуфорда

Босс промоутерской компании Top Rank Боб Арум хочет свести в ринге легендарного Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) и Теренса Кроуфорда (36-0, 27 КО).

"Кроуфорд реально может вскоре встретиться с Пакьяо. Мы над этим работаем. Да, было бы проще, если бы некоторые страны озвучили свой интерес к тому, чтобы принять эту схватку на своей территории и предложили за это хорошие деньги. Иначе не получится – такова сейчас ситуация.

Кто готов заплатить за это? Смотрите, я считаю, что в США давно пора снизить цену платных трансляций. За 80 долларов вы не получаете нормальное количество просмотров, ведь это слишком дорого. Мы должны снизить цену на PPV – тогда сможем зарабатывать больше. В таком случае, уверен, Пакьяо захочет драться с Кроуфордом, а Кроуфорд – с Пакьяо", - сказал промоутер-ветеран.

Мэнни Пакьяо в последнем бою в июле 2019 года побил Кита Турмана, а Теренс Кроуфорд в конце того же года досрочно разобрался с Эгидиюсом Каваляускасом.