Опубликовано видео спарринга Ломаченко и Беринчика

На фоне слухов о возможном бое между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Денисом Беринчиком (13-0, 7 КО) давайте вспомним, как два украинца боксировали друг против друга еще во время любителей.

Этому спаррингу между Ломаченко и Беринчиком больше 10 лет:

Ломаченко в настоящее время владеет титулами WBA, WBO и WBC в легком весе. Беринчику в той же весовой категории принадлежит пояс WBO International.