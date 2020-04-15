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Опубликовано видео спарринга Ломаченко и Беринчика

Бокс
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Как же это было давно.

Опубликовано видео спарринга Ломаченко и Беринчика
Новина українською

На фоне слухов о возможном бое между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Денисом Беринчиком (13-0, 7 КО) давайте вспомним, как два украинца боксировали друг против друга еще во время любителей.

Этому спаррингу между Ломаченко и Беринчиком больше 10 лет:

Ломаченко в настоящее время владеет титулами WBA, WBO и WBC в легком весе. Беринчику в той же весовой категории принадлежит пояс WBO International.

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В статье: Василий Ломаченко Денис Беринчик
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