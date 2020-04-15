Тайсон Фьюри пригласил Джошуа и его жену на онлайн-тренировку

Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри пригласил знаменитостей на онлайн-тренировки в Instagram.

"Давайте все, нам нужно несколько знаменитостей для тренировок c цыганским королем. Известные пары, кто хочет посоревноваться со мной?

Я не буду искать вас в телефонной книге. Давайте встретимся здесь – в эфире тренировок по утрам на этой неделе. На это есть хорошая причина – поддерживать общественное здоровье.

Я бы хотел, чтобы Джошуа и его миссис пришли позаниматься с цыганскими королем и королевой", – сказал Фьюри после одного из эфиров.

Тайсон Фьюри вместе с женой Парис ведут тренировки в 11 утра каждый день на своей странице в Instagram.