Порье жаждет боя с Макгрегором по правилам бокса

Американский боец ММА в лёгком весе Дастин Порье заявил, что он хотел бы провести бой по правилам бокса с ирландцем Конором Макгрегором.

"Я бы хотел боксировать с Диазом или Макгрегором в октагоне или на ринге", — приводит слова Порье MMA Fighting.

Порье и Макгрегор встречались на турнире UFC 178 в 2014 году. Тогда победу техническим нокаутом одержал Конор.

Порье последний раз выходил в октагон в сентябре 2019 года. Тогда в Абу-Даби на турнире UFC 242 он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову