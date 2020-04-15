Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Порье жаждет боя с Макгрегором по правилам бокса
Пока только слухи
Американский боец ММА в лёгком весе Дастин Порье заявил, что он хотел бы провести бой по правилам бокса с ирландцем Конором Макгрегором.
"Я бы хотел боксировать с Диазом или Макгрегором в октагоне или на ринге", — приводит слова Порье MMA Fighting.
Порье и Макгрегор встречались на турнире UFC 178 в 2014 году. Тогда победу техническим нокаутом одержал Конор.
Порье последний раз выходил в октагон в сентябре 2019 года. Тогда в Абу-Даби на турнире UFC 242 он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...