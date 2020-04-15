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Порье жаждет боя с Макгрегором по правилам бокса

Бокс
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Пока только слухи

Порье жаждет боя с Макгрегором по правилам бокса
Новина українською

Американский боец ММА в лёгком весе Дастин Порье заявил, что он хотел бы провести бой по правилам бокса с ирландцем Конором Макгрегором.

"Я бы хотел боксировать с Диазом или Макгрегором в октагоне или на ринге", — приводит слова Порье MMA Fighting.

Порье и Макгрегор встречались на турнире UFC 178 в 2014 году. Тогда победу техническим нокаутом одержал Конор.

Порье последний раз выходил в октагон в сентябре 2019 года. Тогда в Абу-Даби на турнире UFC 242 он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову

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В статье: Конор Макгрегор Дастин Порье
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