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Тренер Беринчика: Денис должен был боксировать в андеркарте боя Усик - Чисора

Бокс
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Но бой был перенесен

Тренер Беринчика: Денис должен был боксировать в андеркарте боя Усик - Чисора
Новина українською

Тренер Интернационального чемпиона WBO в легком весе Дениса Беринчика (13-0, 7 КО) Егор Голуб, в прямом эфире Instagram Luckypunch.net рассказал об оптимальном количестве боев для своего подопечного на данном этапе карьеры.

"Сейчас Денису оптимально боксировать 3-4 раза в год. Нужно смотреть по боям и решать, сколько оптимальней. Кстати, Денис должен был боксировать в Лондоне 23 мая в андеркарде шоу Усик – Чисора, сейчас все это перенеслось на непонятно когда. С Сашей я общался недавно, он сказал, что ориентир - июль. Точной даты, правда, нет, могут перенести дальше".

Напомним, что вечер бокса 23 мая в Лондоне не состоялся из-за пандемии коронавируса.

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В статье: Александр Усик Денис Беринчик Дерек Чисора Егор Голуб
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