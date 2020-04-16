Уайлдер перенес операцию после поражения от Фьюри

Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) в феврале техническим нокаутом проиграл Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 КО) и потерял пояс WBC в супертяжелом весе.

"Я повредил бицепс в своем последнем бою, но все будет хорошо. Операция прошла без проблем, сейчас восстанавливаюсь.

Знаете, есть один момент: я просто концентрируюсь на восстановлении, полном выздоровлении и возвращении в ринг. Надеюсь, ситуация с коронавирусом уладится, и мы сможем вернуться к работе в тренировочном лагере. Я мог бы подготовиться к бою в конце года.

На данный момент я не могу тренироваться, но очень жду, когда у меня появится такая возможность. Как только я залечу руку, сразу же вернусь к упражнениям. Я хочу заниматься своим любимым делом", - говорит экс-чемпион мира.

Деонтей Уайлдер активировал опцию в контракте о незамедлительном реванше с Тайсоном Фьюри. До ситуации с коронавирусом бой планировался на июль текущего года.