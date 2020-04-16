Финал Суперсерии между Дортикосом и Бриедисом отменен

Всемирная боксерская суперсерия на официальном уровне подтвердила, что решающий бой в тяжелом весе между Юниэром Дортикосом (24-1, 22 КО) и Майрисом Бриедисом (26-1, 19 КО) не состоится из-за пандемии COVID-19.

Боксеры должны были сразиться еще 21 марта в Риге. Позже бой был перенесен на 16 мая, однако и вторая попытка провести финал оказалась неудачной.

"Наш главный приоритет — заботиться о здоровье и безопасности боксёров, болельщиков, официальных лиц и наших сотрудников. Обязуемся держать вас в курсе дальнейшего развития событий", - говорится в заявлении WBSS.

Бриедис в полуфинале Суперсерии со скандалом нокаутировал поляка Кшиштофа Гловацки, а Дортикос отпраздновал досрочную победу над Эндрю Табити.