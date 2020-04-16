Бетербиеву интересен бой с Усиком

Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) осенью прошлого года побил Александра Гвоздика (17-1, 14 КО) и объединил титулы WBC и IBF в полутяжелом весе.

"Назвать трех соперников, с которыми хотел бы встретиться? С Александром Усиком, Канело и объединительный бой за четыре пояса в моем весе. Без разницы с кем.

Реванш с Гвоздиком? Гвоздик – хороший боксер. Ему нужно провести бои с кем-то из других чемпионов. Например, с Дмитрием Биволом. Вот если у него будет титул, то я бы провел с ним еще один поединок. А так я не вижу смысла в еще одном бою. Я выиграл у него и по любителям, и по профессионалам", - сказал Бетербиев.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Уайлдер перенес операцию после поражения от Фьюри.