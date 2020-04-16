  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик в огне – нокаутировал Фьюри, а теперь побил и Виталия Кличко. ВИДЕО
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик в огне – нокаутировал Фьюри, а теперь побил и Виталия Кличко. ВИДЕО

Бокс
(1 голосов)

На виртуальном ринге Александр Усик (17-0, 13 КО) бьет одного соперника за другим.

Усик в огне – нокаутировал Фьюри, а теперь побил и Виталия Кличко. ВИДЕО
Новина українською

Пока настоящий бокс находится на карантине из-за пандемии коронавируса, мы продолжаем следить за компьютерными баталиями лучших боксеров современности и легенд прошлого в игре «Fight Night».

Вашему вниманию трехраундовый бой между Александром Усиком и почетным чемпионом WBC в супертяжелом весе Виталием Кличко.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Усик в виртуальном бою отправил в нокаут Тайсона Фьюри.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Кличко Александр Усик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...