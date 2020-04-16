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Усик в огне – нокаутировал Фьюри, а теперь побил и Виталия Кличко. ВИДЕО
На виртуальном ринге Александр Усик (17-0, 13 КО) бьет одного соперника за другим.
Пока настоящий бокс находится на карантине из-за пандемии коронавируса, мы продолжаем следить за компьютерными баталиями лучших боксеров современности и легенд прошлого в игре «Fight Night».
Вашему вниманию трехраундовый бой между Александром Усиком и почетным чемпионом WBC в супертяжелом весе Виталием Кличко.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Усик в виртуальном бою отправил в нокаут Тайсона Фьюри.
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