Руис призвал Джошуа провести третий бой

Энди Руис (33-2, 22 КО) в июне прошлого года сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), но в реванше в декабре мексиканец с разгромным счетом проиграл единогласным решением судей и расстался с тремя титулами в супертяжелом весе.

"Я победил в первом бою, ты во втором. Давай проведем третий и посмотрим, что произойдет", - написал мексиканец в Твиттере.

I got the first one, you got the second. Let‘s run it back a third time and see what’s up ???????????? pic.twitter.com/wpyWHotQbk