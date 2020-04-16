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Руис призвал Джошуа провести третий бой

Бокс
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Мексиканец хочет новый шанс.

Руис призвал Джошуа провести третий бой
Новина українською

Энди Руис (33-2, 22 КО) в июне прошлого года сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), но в реванше в декабре мексиканец с разгромным счетом проиграл единогласным решением судей и расстался с тремя титулами в супертяжелом весе.

"Я победил в первом бою, ты во втором. Давай проведем третий и посмотрим, что произойдет", - написал мексиканец в Твиттере.

Энтони Джошуа в следующем бою встретится с обязательным претендентом IBF Кубратом Пулевым. Энди Руис имя своего следующего соперника еще не знает.

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В статье: Энтони Джошуа Энди Руис
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