Энтони Джошуа: Определить лучшего можно лишь одним путём — я должен сразиться с Тайсоном Фьюри

Британский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF Энтони Джошуа вызвал на бой своего соотечественника Тайсона Фьюри, который обладает чемпионскими поясами по версии WBC.

"Если ты считаешь себя лучшим — дерись со мной. У меня есть пояса, поэтому такой бой имеем смысл. Итог нашей встречи определит сильнейшего боксёра в супертяжёлом весе. И это будет бесспорно.

Подумайте логически — определить лучшего можно лишь одним путём — я должен сразиться с Тайсоном Фьюри, а ему нужно выйти на бой с Энтони Джошуа", — цитирует Джошуа Sky Sports.