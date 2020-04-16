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Энтони Джошуа: Определить лучшего можно лишь одним путём — я должен сразиться с Тайсоном Фьюри

Бокс
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Энтони бросил вызов Тайсону

Энтони Джошуа: Определить лучшего можно лишь одним путём — я должен сразиться с Тайсоном Фьюри
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Британский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF Энтони Джошуа вызвал на бой своего соотечественника Тайсона Фьюри, который обладает чемпионскими поясами по версии WBC.

"Если ты считаешь себя лучшим — дерись со мной. У меня есть пояса, поэтому такой бой имеем смысл. Итог нашей встречи определит сильнейшего боксёра в супертяжёлом весе. И это будет бесспорно.

Подумайте логически — определить лучшего можно лишь одним путём — я должен сразиться с Тайсоном Фьюри, а ему нужно выйти на бой с Энтони Джошуа", — цитирует Джошуа Sky Sports.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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