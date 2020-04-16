Владимир Кличко: Сила воли определяет разницу между победой и поражением

Бывший чемпион мира Владимир Кличко на странице в Facebook рассказал секрет успеха в боксе.

"За свои почти тридцать лет профессиональной карьеры я снова и снова убеждался, что сила воли определяет разницу между победой и поражением.

В повседневной и профессиональной жизни действуют одни и те же правила: сила воли помогает нам в достижении наших целей", – написал Кличко.