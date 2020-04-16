  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Владимир Кличко: Сила воли определяет разницу между победой и поражением
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владимир Кличко: Сила воли определяет разницу между победой и поражением

Бокс
(1 голосов)

Секрет успеха от легенды бокса

Владимир Кличко: Сила воли определяет разницу между победой и поражением
Новина українською

Бывший чемпион мира Владимир Кличко на странице в Facebook рассказал секрет успеха в боксе.

"За свои почти тридцать лет профессиональной карьеры я снова и снова убеждался, что сила воли определяет разницу между победой и поражением.

В повседневной и профессиональной жизни действуют одни и те же правила: сила воли помогает нам в достижении наших целей", – написал Кличко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Кличко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...