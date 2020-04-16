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Владимир Кличко: Сила воли определяет разницу между победой и поражением
Секрет успеха от легенды бокса
Бывший чемпион мира Владимир Кличко на странице в Facebook рассказал секрет успеха в боксе.
"За свои почти тридцать лет профессиональной карьеры я снова и снова убеждался, что сила воли определяет разницу между победой и поражением.
В повседневной и профессиональной жизни действуют одни и те же правила: сила воли помогает нам в достижении наших целей", – написал Кличко.
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