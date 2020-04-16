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Чемпион WBO назвал десятку лучших боксеров современности. В него попали Усик и Ломаченко

Бокс
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В этом списке нет Джошуа

Чемпион WBO назвал десятку лучших боксеров современности. В него попали Усик и Ломаченко
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Чемпион WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон (13-0, 7 КО) назвал десятку лучших боксеров по своему мнению. В этот рейтинг вошли и украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик.

"Мой первый список pound-for-pound. Как вам? Я думаю, в самую точку", – написал боксер.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Теренс Кроуфорд;

2. Канело Альварес;

3. Василий Ломаченко;

4. Тайсон Фьюри;

5. Александр Усик;

6. Эррол Спенс;

7. Наойя Инуэ;

8. Мэнни Пакьяо;

9. Деонтей Уайлдер;

10. Артур Бетербиев.

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В статье: Александр Усик Василий Ломаченко Шакур Стивенсон
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