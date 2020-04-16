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Чемпион WBO назвал десятку лучших боксеров современности. В него попали Усик и Ломаченко
В этом списке нет Джошуа
Чемпион WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон (13-0, 7 КО) назвал десятку лучших боксеров по своему мнению. В этот рейтинг вошли и украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик.
"Мой первый список pound-for-pound. Как вам? Я думаю, в самую точку", – написал боксер.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Теренс Кроуфорд;
2. Канело Альварес;
3. Василий Ломаченко;
4. Тайсон Фьюри;
5. Александр Усик;
6. Эррол Спенс;
7. Наойя Инуэ;
8. Мэнни Пакьяо;
9. Деонтей Уайлдер;
10. Артур Бетербиев.
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