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Энди Руис: Хотел бы тренироваться в команде Канело
Мексиканец может сменить тренера
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (33-2, 22 КО) заинтересован в сотрудничестве с тренером мексиканца Сауля Альвареса Эдди Рейносо.
"Мы ведем переговоры с командой Альвареса. Неплохо было бы присоединиться к ней, если я получу такую возможность.
На данный момент у нас нет никаких контрактов, но я хотел бы поработать в команде Канело", – сказал Руис.
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