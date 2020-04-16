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Энди Руис: Хотел бы тренироваться в команде Канело

Бокс
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Мексиканец может сменить тренера

Энди Руис: Хотел бы тренироваться в команде Канело
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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (33-2, 22 КО) заинтересован в сотрудничестве с тренером мексиканца Сауля Альвареса Эдди Рейносо.

"Мы ведем переговоры с командой Альвареса. Неплохо было бы присоединиться к ней, если я получу такую возможность.

На данный момент у нас нет никаких контрактов, но я хотел бы поработать в команде Канело", – сказал Руис.

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В статье: Сауль Альварес Энди Руис
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