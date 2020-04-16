Фьюри - Уайлдеру: Я тебя просто размазал

Британский боксёр Тайсон Фьюри ответил американцу Деонтею Уайлдеру, который заявил, что не считает его настоящим чемпионом. Напомним, соперники провели два боя — первый завершился вничью, а во втором Фьюри одержал уверенную победу техническим нокаутом. Это поражение стало первым в карьере Уайлдера.

"Давай, продолжай и дальше себя жалеть, Деонтей. Выглядит печально. Я размазал тебя по рингу, это чистая правда. Просто признай это и двигайся дальше.

Это ведь просто бой. Где-то ты выигрываешь, где-то проигрываешь. Это бокс, приятель", — цитирует Фьюри BoxingNews24.

Ранее стало известно, что Уайлдер и Фьюри договорились о проведении третьего поединка. Бой может пройти 3 октября. 60% гонорара от боя получит Фьюри, 40% — Уайлдер. Место проведения ещё не определено.