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Бетербиев считает, что Гассиев побьет Усика

Бокс
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Новый комментарий Артура Бетербиева (15-0, 15 КО).

Бетербиев считает, что Гассиев побьет Усика
Новина українською

Действующий чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе заявил, что Мурат Гассиев (26-1, 19 КО) способен взять реванш у Александра Усика (17-0, 13 КО) за поражение двухлетней давности в финале Суперсерии.

"Без никакой лести я могу сказать, что у Мурата есть потенциал. Он перспективный боксер. Я думаю, что в супертяжелом весе Гассиев сделает свое дело, то есть станет чемпионом мира в этом дивизионе.

У Гассиева есть все необходимое. Он молодой и крепкий парень. Он посмотрит на свои ошибки, что-то исправит, что-то подлечит. Я считаю, что если он подерется с Усиком в стопроцентной форме, то результат будет другим", - отметил Бетербиев.

Ранее Артур Бетербиев включил Александра Усика в список желаемых соперников.

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В статье: Александр Усик Мурат Гассиев Артур Бетербиев
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Источник:
Fightnews.info
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