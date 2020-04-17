Бетербиев считает, что Гассиев побьет Усика

Действующий чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе заявил, что Мурат Гассиев (26-1, 19 КО) способен взять реванш у Александра Усика (17-0, 13 КО) за поражение двухлетней давности в финале Суперсерии.

"Без никакой лести я могу сказать, что у Мурата есть потенциал. Он перспективный боксер. Я думаю, что в супертяжелом весе Гассиев сделает свое дело, то есть станет чемпионом мира в этом дивизионе.

У Гассиева есть все необходимое. Он молодой и крепкий парень. Он посмотрит на свои ошибки, что-то исправит, что-то подлечит. Я считаю, что если он подерется с Усиком в стопроцентной форме, то результат будет другим", - отметил Бетербиев.

Ранее Артур Бетербиев включил Александра Усика в список желаемых соперников.