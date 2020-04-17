Арум считает, что поражение Ломаченко от Лопеса – лучшее, что может случиться

Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) должны были подраться 30 мая в Нью-Йорке, однако пандемия коронавируса отложила на неопределенный срок бой между двумя чемпионами мира в легком весе.

"Мы планировали устроить бой Ломаченко – Лопес в конце мая. Но началась эта ситуация с коронавирусом. Надеюсь, мы проведем бой в сентябре или октябре.

Худшее, что может произойти – Ломаченко будет на голову сильнее и победит. Лучшее, что может случиться: Лопес сокрушит Ломаченко и станет одним из самых громких имен в спорте. Если не самым громким", - сказал Арум в комментарии для YouTube-канала FightHype.com.

Отметим, что в случае победы над Теофимо Лопесом Василий Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира в легком весе.