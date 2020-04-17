Бетербиев: Гвоздик лучше Бивола

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) считает, что Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) смог бы побить Дмитрия Бивола (17-0, 11 КО), которому принадлежит пояс WBA.

"Честно скажу без каких-либо личных моментов, что бои Бивола вообще не смотрел. Точно так же было и с Гвоздиком. Александр, кстати, на моем бою с Келлингом присутствовал, сидел в первом ряду. Когда сказали, что контракт подписан, мы начали изучать его.

Я никогда не следил за Биволом, не видел ни одного его поединка. Сравнить Дмитрия с Александром я не могу. На самом деле Гвоздик - хороший парень, у него отличная любительская школа. Я считаю, что у Бивола такого опыта нет. Если сравнивать их, то, как мне кажется, Александр лучше в этом плане.

Если дальше посмотреть, покопаться, то я думаю, что Гвоздик будет лучше", - отметил Бетербиев.

Ранее Артур Бетербиев включил Александра Усика в список желаемых соперников.