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Бетербиев: Гвоздик лучше Бивола

Бокс
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Осталось подтвердить это на ринге.

Бетербиев: Гвоздик лучше Бивола
Новина українською

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) считает, что Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) смог бы побить Дмитрия Бивола (17-0, 11 КО), которому принадлежит пояс WBA.

"Честно скажу без каких-либо личных моментов, что бои Бивола вообще не смотрел. Точно так же было и с Гвоздиком. Александр, кстати, на моем бою с Келлингом присутствовал, сидел в первом ряду. Когда сказали, что контракт подписан, мы начали изучать его.

Я никогда не следил за Биволом, не видел ни одного его поединка. Сравнить Дмитрия с Александром я не могу. На самом деле Гвоздик - хороший парень, у него отличная любительская школа. Я считаю, что у Бивола такого опыта нет. Если сравнивать их, то, как мне кажется, Александр лучше в этом плане.

Если дальше посмотреть, покопаться, то я думаю, что Гвоздик будет лучше", - отметил Бетербиев.

Ранее Артур Бетербиев включил Александра Усика в список желаемых соперников.

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В статье: Александр Гвоздик Артур Бетербиев Дмитрий Бивол
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Источник:
Fightnews.info
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