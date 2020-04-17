Ломаченко: Легкий вес становится интересным

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) рассказал о нынешнем положении дел в легком весе.

"Прямо сейчас я не думаю, что Джервонта собирается драться со мной. Он может и хотел, но его промоутеры не позволят этому случиться.

Не включая его, этот вес становится интересным – тут много хороших имен. Не только чемпионы, но и те, кто в рейтингах. Думаю, что это трудная весовая категория", – сказал Ломаченко.

Напомним, что свой последний бой украинец провел в августе 2019 года, тогда он одолел британца Люка Кемпбэлла.