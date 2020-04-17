Деревянченко: В мае должен был драться

Украинский боксер Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) рассказал, когда состоится его следующий бой.

"Как только закончится карантин, так сразу и будет поединок. Если бои начнутся в августе, то, думаю, в сентябре подерусь.

Мой поединок должен был пройти в мае. С Канело договаривались – не договорились. В любом случае, в мае должен был драться", – сказал Деревянченко.

Напомним, что Сергей Деревянченко был обязательным претендентом на пояс IBF в среднем весе, которым владел Сауль Альварес, но мексиканец был лишен пояса из-за отказа драться с украинцем.