  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Деревянченко: В мае должен был драться
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Деревянченко: В мае должен был драться

Бокс
(1 голосов)

Но помешал коронавирус

Деревянченко: В мае должен был драться
Новина українською

Украинский боксер Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) рассказал, когда состоится его следующий бой.

"Как только закончится карантин, так сразу и будет поединок. Если бои начнутся в августе, то, думаю, в сентябре подерусь.

Мой поединок должен был пройти в мае. С Канело договаривались – не договорились. В любом случае, в мае должен был драться", – сказал Деревянченко.

Напомним, что Сергей Деревянченко был обязательным претендентом на пояс IBF в среднем весе, которым владел Сауль Альварес, но мексиканец был лишен пояса из-за отказа драться с украинцем.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Деревянченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...