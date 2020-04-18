Теофимо Лопес: Нам не нужен бой с Ломаченко, чтобы достичь всего

Мексиканский боксер, чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) в интервью The Fight Guys рассказал, почему хочет провести бой с украинским чемпионом по версиям WBC, WBA и WBO Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и чего ожидает от поединка.

"Конечно же, он думает о том, что уже год не боксирует. Честно говоря, вот как я это воспринимаю: мне кажется, что Ломаченко не слишком хочет драться со мной. Это действительно может быть так. Он делает вид, что хочет драться, но глубоко внутри, думаю, - не очень. Может быть, он использует этот простой по типу: "Эй, я же не дрался больше года. Устройте мне разогревочный бой и только потом я выйду против Лопеса".

Я могу провести много поединков на pay-per-view. Но мой отец хочет драться с Ломаченко, потому что у него есть много достижений. И после того, как мы его побьем, то статус суперзвезды придет быстрее. Вместо того, чтобы провести ради этого еще несколько боев мы можем достичь такого статуса уже в следующем поединке.

Нам не нужен бой с Ломаченко, чтобы достичь всего. Мы понимаем, как работает этот бизнес, что нам нужно делать. Но я хочу драться с ним. Мне нужны все остальные красивые пояса" - сказал он.

Напомним, что ранее Дэвид Хэй сделал прогноз на бой Усик - Чисора.