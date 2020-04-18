Он судил Льюиса, Кличко, Тайсона: Легендарный рефери Коттон умер от коронавируса

BoxingScene сообщает: легендарный американский рефери Эдди Коттон в возрасте 72 лет ушел из жизни. Произошло это в одном из госпиталей Нью-Джерси (США). После 10 дней борьбы с COVID-19 выдающийся судья умер от осложнений, вызванных болезнью.

На его счету сотни боев, а пожалуй наиболее известным стал легендарный бой Леннокса Льюиса против Майка Тайсона 2002 года, когда британец победил нокаутом в 8 раунде.

Судил он и бои украинского супертяжа Владимира Кличко, в частности его поединки против Роя Остина, Руслана Чагаева, Мариуша Ваха и Алекса Леапаи.

RIP Eddie.