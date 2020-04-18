Энтони Джошуа: Уайлдер - с*чка, а я мужик, мы с ним из разного теста

Британский чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) прокомментировал разного рода высказывания экс-чемпиона, американца Деонтея Уайлдера (42-1-1; 41 КО) и резко высказался о нем. Его слова цитирует BoxingScene:

"Мы с Уайлдером слеплены из разного теста. Он - с*чка, а я - мужик. Я не такой, как он.

Я не выхожу в интернет, чтобы просто поговорить. Я так делал только в отношении Диллиана Уайта и Джаррелла Миллера. К тому же, я посол спорта", - рассказал Джошуа.

Напомним, что ранее Дэвид Хэй дал прогноз на бой Усик - Чисора.