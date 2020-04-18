  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Энтони Джошуа: Уайлдер - с*чка, а я мужик, мы с ним из разного теста
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энтони Джошуа: Уайлдер - с*чка, а я мужик, мы с ним из разного теста

Бокс
(1 голосов)

Комментарий британца

Энтони Джошуа: Уайлдер - с*чка, а я мужик, мы с ним из разного теста
UA-Футбол
Новина українською

Британский чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) прокомментировал разного рода высказывания экс-чемпиона, американца Деонтея Уайлдера (42-1-1; 41 КО) и резко высказался о нем. Его слова цитирует BoxingScene:

"Мы с Уайлдером слеплены из разного теста. Он - с*чка, а я - мужик. Я не такой, как он.

Я не выхожу в интернет, чтобы просто поговорить. Я так делал только в отношении Диллиана Уайта и Джаррелла Миллера. К тому же, я посол спорта", - рассказал Джошуа.

Напомним, что ранее Дэвид Хэй дал прогноз на бой Усик - Чисора.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа Дионтей Уайлдер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...