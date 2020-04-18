Отец Лопеса: Мой сын выбьет из Ломаченко все дерьмо, а я получу 20 золотых медалей

Отец чемпиона мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) считает своего сына фаворитом в бою против украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) и не принимает во внимание то, что он является двукратным олимпийским чемпионом . Его слова цитирует The Fight Guys:

"Это будет его последняя ночь из-за того, что мы собираемся с ним сделать. Все говорят, мол ничего себе, у Ломаченко есть два золота Олимпийских игр. Думаете, мне не плевать на это? Мне плевать.

Ты не можешь говорить, что у кого-то там две золотые медали. Так что, знаете что? Когда мы выбьем все дерьмо из Ломаченко, когда мой сын выбьет все дерьмо из Ломаченко, то я хочу 20 золотых медалей", - сказал Лопес старший.

Напомним, что ранее сам Теофимо высказывался о бое с Ломаченко.